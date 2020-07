Inés Melchor: “Esta crisis nos ha enseñado a valorar más la vida y la libertad”

Santa Inés Melchor Huiza, una de las atletas que más alegrías ha dado al país, tiene una historia de vida que, en los primeros momentos, se parece a la de muchos peruanos: un talento que necesita apoyo.

Inés fue afortunada de tener en su entorno a una familia y amigos que la ayudaron para que siguiera corriendo desde pequeña y también cuando ya era adulta y una lesión le quitó una oportunidad, pero no sus deseos de seguir soñando.

“Espero que este cuento pueda servir a muchos niños y niñas, para que puedan luchar por sus sueños, cumplir sus objetivos”, dice la deportista sobre el libro para niños que cuenta su trayectoria, de la colección “Peruanos Power” (Pichoncito, 2020), escrito e ilustrado por Jenny Varillas y Natalia Jiménez, respectivamente.

En la publicación se resalta el apoyo de tus padres, tu tío y tu profesor en tus inicios...

El apoyo familiar es lo más importante, sobre todo que el niño se sienta respaldado. Que haya esa relación muy buena entre atleta y entrenador, padres e hijos: es muy bueno incentivarlo desde el comienzo.

Y eso ayuda en momentos duros. En tu caso fue una lesión...

El apoyo emocional y psicológico son muy importantes. Es vital contar con ellos porque, como cualquier persona, también tenemos sentimientos, y el sostén de esas personas es fundamental en momentos en los que uno piensa en quebrarse, derrumbarse, cuando el mundo se te cae. El ánimo, ese entusiasmo con que ellos te hablan, porque quieren lo mejor para ti, te da fuerzas para seguir en tu camino.

Tu meta ahora son los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. ¿Cómo te estás preparando?

Ahora estamos manteniendo la condición física. En Junín seguimos en cuarentena, que acaba el 31 de julio, y aún no contamos con los estadios abiertos. Cada deportista hace su entrenamiento de manera individual. Yo lo hago desde las 5 hasta las 7 de la mañana, cuando me siento más cómoda y hay menos gente.

¿Qué tan difícil ha sido para ti sobrellevar la pandemia?

Los quince primeros días fue lo más complicado. Con el pasar del tiempo nos fuimos adaptando y trabajamos la psicología, porque eso nos han enseñado en el deporte. Mantenernos en actividad física nos ayuda a sobrellevar este ritmo de vida.

¿Crees que seremos un mejor país después de esta crisis?

Con esta crisis hemos aprendido muchas cosas que tal vez hace años no lo practicábamos. Nos ha enseñado a valorar más la vida, la libertad, nuestra familia. Después de esto cambiarán muchas cosas, no seremos los mismos. Incluso vamos a tener más cuidado con nuestra limpieza, a la hora de salir o de regresar a la casa. Es una rutina que estamos cambiando para bien.

¿Sigue firme la decisión de retirarte el próximo año?

Mi decisión sigue firme. Me gustaría hacer otras cosas aparte de correr. Son más de veinte años que he estado inmersa en el atletismo. Creo que son los años suficientes, que he hecho lo que más me gusta, y me siento satisfecha de haber hecho muchas cosas por mi país.

¿Pero seguirás ligada al deporte?

En parte, se podría decir. Me voy a retirar del atletismo de alto nivel de competencias internacionales, pero creo que siempre voy a practicarlo porque es parte de mi rutina, de mi hábito, y seguiré trabajando con niños porque es algo que me gusta.

La actividad física es algo vital para los niños...

El deporte es muy importante en los niños y jóvenes, porque te ayuda a adquirir valores: responsabilidad, disciplina, perseverancia, puntualidad. Y eso te sirve para tu vida futura: necesitas tener todo eso en tus estudios o trabajos para desenvolverte bien.

Perfil

Santa Inés Melchor H es atleta peruana. Nació en Acobambilla, Huancavelica, en 1986. Desde 2014 tiene el récord sudamericano de maratón (2 horas, 26 minutos y 48 segundos), que consiguió en la Maratón de Berlín.