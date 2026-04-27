La congresista María del Carmen Alva Prieto se pronunció tras el reportaje difundido por el programa Cuarto Poder, en el que se revela que el parlamentario Raúl Doroteo habría utilizado a su personal de seguridad del Estado para fines personales.

En declaraciones a la prensa, Alva sostuvo que este tipo de conductas no serían nuevas y consideró que el legislador debió ser sancionado anteriormente.

“Raúl Doroteo hace tiempo que debió de ser sancionado y desaforado. Es una raya más al tigre, no me extraña”, declaró.

Presunto uso indebido de recursos públicos

La parlamentaria criticó el presunto uso de un agente policial asignado a la seguridad del congresista como chofer de una persona de su entorno cercano, lo que calificó como un uso indebido de recursos públicos.

Asimismo, remarcó que Doroteo ya no forma parte de la bancada de Acción Popular y que su comportamiento ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones.

“Siempre supimos cómo ha actuado. Nada de esto sorprende”, añadió.

El caso se suma a otros cuestionamientos públicos sobre el uso de recursos estatales por parte de autoridades.