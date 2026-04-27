La contienda por el segundo lugar en las elecciones presidenciales se mantiene estrecha tras la actualización de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que reportó el 96.101% de actas contabilizadas hasta las 11:15 a. m. del 27 de abril de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, el candidato Roberto Helbert Sánchez Palomino obtiene 1,944,172 votos válidos, equivalentes al 12.038%, ubicándose en el segundo lugar.

En tanto, el candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla alcanza 1,921,750 votos válidos, lo que representa el 11.989%, manteniéndose en el tercer puesto.

Diferencia entre segundo y tercer lugar es de poco más de 22 mil votos

Según los datos oficiales, la diferencia entre ambas candidaturas es de 22,422 votos, lo que evidencia una competencia ajustada por el segundo lugar en la tabla electoral.

Este margen podría seguir variando a medida que se procesen las actas restantes y se desarrollen eventuales revisiones o recuentos electorales.

Liderazgo se mantiene con amplia ventaja

El reporte electoral también señala que la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi continúa en el primer lugar con 2,757,311 votos válidos, equivalente al 17.072% del total contabilizado hasta el momento.

El avance del conteo muestra que la mayor parte de las actas ya fue procesada, mientras continúa el envío y verificación de los resultados finales.