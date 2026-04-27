Antauro Humala salió de las sombras para revelar su rol en el respaldo electoral a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú en estas Elecciones Generales 2026. El etnocacerista expuso detalles de la alianza política construida durante años.

En el programa “Sin Rodeos”, Humala denunció que el proceso fue fraudulento desde el inicio al impedirse postular con su propio movimiento. Ante esta situación, explicó que el “nacionalismo” evaluó a quién apoyar entre los partidos en competencia y eligió a JP por ser una agrupación de izquierda.

“Hubo una evaluación; con Roberto Sánchez ya había conversaciones de años atrás, continuamos con el proceso y ahí nos encontramos con hermanos del castillismo”, afirmó.

Precisó además que el vínculo con Sánchez data de cuando este lo visitó en el penal de Chorrillos alrededor del año 2013 o 2014, evidenciando una relación política forjada durante su reclusión.

Sin mostrar arrepentimiento por su pasado, Antauro Humala reivindicó el andahuaylazo como un acto de rebelión, minimizó el secuestro de efectivos policiales ocurrido en ese episodio y cuestionó el veredicto judicial. Como se recuerda, fue sentenciado por delitos que incluyeron homicidio, secuestro, rebelión y sustracción de armas.

Respecto a su estancia en la cárcel, afirmó que no hubo cambios. “A mí la cárcel no me ha cambiado nada. ¿Qué vas a aprender en las cárceles del Perú? Al contrario. Además, el INPE no me reconoció mis trabajos, mis libros”, dijo.

SENDERO LUMINOSO

Al ser consultado sobre Sendero Luminoso, Humala —según desde su análisis sociológico— sostuvo que los grupos insurgentes armados fueron los más consecuentes en su prédica política.

“Lo más consecuente en su prédica de irse de la lucha desarmada a la lucha armada han sido los grupos insurgentes en armas; en eso destaca Sendero Luminoso (...) Es mi posición. No diga que sea positivo, pero es la realidad”, remató.

Estas afirmaciones reavivan el debate sobre las influencias ideológicas detrás de la segunda fuerza política del nuevo Congreso bicameral.