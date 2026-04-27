La Comisión de Defensa del Congreso revisará hoy el proceso de compra de aviones de guerra F-16 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

A la sesión han sido citados el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, así como los ministros de Defensa, Amadeo Flores Carcagno; y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos.

Agenda

La adquisición de aeronaves de combate será abordada desde las 3 p.m. en la sala Miguel Grau del Congreso, durante la décima sexta sesión ordinaria de la comisión presidida por la congresista Karol Paredes (Avanza País).

Los ministros deberán informar sobre el estado actual de las negociaciones para adquirir aeronaves de combate destinadas a recuperar las capacidades operativas de la FAP.

Asimismo, el informe deberá abordar “el contexto de las declaraciones efectuadas por el señor Presidente de la República, realizadas el viernes 17 de abril de 2026”.

Como se recuerda, José María Balcázar declaró ese día en RPP que no seguirá adelante con la compra y que esta adquisición “no es algo prioritario” para su administración.

“Tenemos otras prioridades de tanto de tantos proyectos de ley que tienen que ver con las necesidades más álgidas del pueblo del Perú, como por ejemplo electricidad o agua potable”, agregó el mandatario.

Sin embargo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ratificó la compra y el Ministerio de Economía (MEF) ya realizó el desembolso de la primera transferencia por US$ 462 millones.

En esta sesión, la Comisión de Defensa también debatirá un predictamen que declara de interés el financiamiento de comisarías y el fortalecimiento del sistema de inteligencia policial. También evaluará el uso obligatorio de cámaras corporales en la Policía Nacional del Perú (PNP).