La bancada de Juntos por el Perú (JP) anunció que presentará denuncias constitucionales contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El grupo parlamentario adujo “razones suficientes” para activar el control constitucional sobre ambas instituciones, tras el proceso electoral del 12 y 13 de abril.

Su candidato presidencial y actual congresista, Roberto Sánchez Palomino, sustentó la medida al afirmar que ambos organismos tomaron decisiones fuera de sus competencias legales.

Las denuncias se originarían por la salida de Piero Corvetto de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el actuar de ambos organismos durante estas elecciones.

“Han habido acciones precisamente ilegales y de infracción, queremos que se investigue. Nosotros no estamos condenando. El debido proceso es denunciar. Lo hacemos porque creemos que no han cumplido, en ese grado, en base al derecho y sus competencias”, afirmó.

Asimismo, Sánchez advirtió que las negligencias cometidas durante la organización del proceso electoral deben sancionarse y que la segunda vuelta se debe desarrollar sin fallas ni abusos de autoridad.

“La confianza al sistema electoral deviene no solamente por un cheque en blanco del administrador de justicia, sino porque el pueblo organizado, nuestros voceros políticos, nuestras instancias, los partidos, la comunidad nacional ciudadana, la comunidad internacional, hace vigía”, indicó.

La agrupación de izquierda respaldó sus últimas movilizaciones ciudadanas.