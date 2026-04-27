En 2021, los candidatos al Congreso Martín Vizcarra y Jorge Montoya fueron los únicos que lograron obtener más de 100 mil votos en sus circunscripciones. Sin embargo, debido a la modificación en las reglas electorales y al retorno de la Bicameralidad, esa situación cambió.

De acuerdo con información revisada por Correo, son 18 los virtuales senadores y diputados elegidos que superaron el umbral de 100 mil votos preferenciales (ver infografía).

Estos son los virtuales senadores y diputados con más de 100 mil votos. (Elaboración: Diario Correo)

EN CIFRAS

Con el retorno de las dos cámaras en el Parlamento, quienes se presentaron como candidatos a la Cámara de Senadores por el distrito único electoral o también llamado por algunos como el Senado Nacional, podían recibir votos desde cualquier región del Perú.

El candidato al Senado Nacional más votado es Miguel Ángel Torres de Fuerza Popular (FP) que acumula 275,423 votos al 80.097% de actas contabilizadas.

Existen dos candidatos más que superaron el umbral de 200 mil votos. Uno de ellos es José Castillo Terrones (Juntos por el Perú), hermano del expresidente Pedro Castillo, mientras que el segundo es Rafael López Aliaga de Renovación Popular.

Ellos obtuvieron 263,711 y 246,650 votos, respectivamente.

En el grupo que superó los 150 mil votos esta Alfonso López Chau de Ahora Nación (196,605), Alejandro Muñante de Renovación Popular (188,180), Daniel Barragán del Partido Cívico Obras (184,682), Flavio Figallo del Partido del Buen Gobierno (172,544), Katherine Ampuero de Renovación Popular (167,724) y Patricia Iturregui del Partido del Buen Gobierno (161,017).

Le siguen los virtuales senadores nacionales Lourdes Alcorta de Renovación Popular (117,212), Martha Chávez de Fuerza Popular (105,934) y Ruth Luque de Ahora Nación (102,854).

Por otro lado está José Giampietri de Renovación Popular, quien postuló como senador por la circunscripción de Lima y obtuvo 124,816 votos.

Además están los virtuales diputados por Lima Harvey Colchado de Ahora Nación y Norma Yarrow de Renovación Popular que obtuvieron 131,765 y 115,456 votos respectivamente.

Congresista Alejandro Muñante fue reelegido y está en la lista de los más votados. Foto: Joel Alonzo/ GEC

PARLAMENTO ANDINO

Un caso aparte es el Parlamento Andino que ya tiene sus actas contabilizadas por la ONPE al 83.729%.

Son al menos siete los candidatos que alcanzaron más de 100 mil votos. Sin embargo, son cinco los que entrarán al espacio.

Por ahora, los virtuales parlamentarios andinos que superaron esa cantidad de votos son Maali del Pomar de Renovación Popular con 243,792Luis Galarreta de Fuerza Popular con 215,686, Paul Fernández Bravo de Juntos por el Perú con 164,674 y Marcio Bendezú del Partido del Buen Gobierno con 116,151.

El quinto integrante sería Jhan Toledo del Partido Cívico Obras, aunque solo tiene hasta el momento 63,502 votos.

SIN ESCAÑO

El 15 de marzo de este año, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció los criterios para aplicar la valla electoral en estas Elecciones Generales 2026, entre esos aspectos, cómo obtener escaños.

En ese sentido se precisó que se debe alcanzar al menos el 5% del número legal de miembros de la cámara correspondiente, lo que equivale a tres senadores o siete diputados.

Por ese motivo, hay candidatos que a pesar de haber obtenido más de 100 mil votos, no tendrán una curul.

Ese es el caso de Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Julia Príncipe (País para Todos) y Juan José Santiváñez (APP).

Ninguno de los tres partidos antes mencionados alcanzó los dos requisitos para lograr un espacio.