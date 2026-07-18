Se sacaron la espina. Luego de una dolorosa eliminación en semifinales ante Argentina, la Selección de Inglaterra logró reponerse mentalmente para subirse al último escalón del podio en el Mundial 2026. En un vibrante encuentro disputado en el Estadio de Miami, los “Tres Leones” derrotaron a Francia por 6-4.

El plantel comandado por Thomas Tuchel golpeó en los momentos precisos, pues Bukayo Saka fue la figura del momento al conseguir un hat trick al minuto 37, 45+1 y 87 (penal). El primer tiempo terminó con un marcador 4-0 a favor de Inglaterra, dos de los cuales anotados por Saka, además de Declan Rice y Ezri Konsa.

Para el segundo tiempo, Francia intentó reaccionar apelando al orgullo y bajo el liderazgo de Kylian Mbappé. No obstante, la sólida respuesta y el orden táctico impuesto por el cuadro británico neutralizaron cualquier intento de remontada gala.

Mbappé hizo un doblete (48′ y 66′), seguido por Bradley Barcola (54’) y Ousmane Dembélé (90+6′). Sin embargo, esto no fue suficiente para que Inglaterra se metiera en el podio.

Con este resultado, Inglaterra cierra una participación histórica en la cita mundialista, dejando atrás las duras críticas y consolidando a figuras como Jude Bellingham y Harry Kane entre la élite global.