Las semifinales del Mundial nos traen un encuentro de alto voltaje futbolístico: Argentina e Inglaterra chocan para disputar uno de los boletos a la gran final en el Estadio Atlanta este miércoles a las 2:00 p. m. (vía América TV, DIRECTV y Disney Plus). Ambos países llegan con la misma ilusión: levantar el soñado trofeo FIFA.

De acuerdo con las predicciones de Inkabet, Inglaterra tiene un ligero favoritismo de 37 % sobre la campeona del mundo, que tiene 31 % de probabilidades. El empate registra una proyección del 32 % durante los 90 minutos reglamentarios. En suma, el panorama es muy parejo en la antesala del partido.

En cuanto a las estadísticas en Copas del Mundo, Argentina solo ha ganado uno de sus cinco duelos ante Inglaterra en este certamen. La única vez que se impuso fue el 22 de junio de 1986, por 2 a 1, en el recordado encuentro protagonizado por la “Mano de Dios” de Diego Armando Maradona.

Asimismo, el antecedente más reciente en un partido amistoso se remonta al 12 de noviembre de 2005, cuando los europeos se impusieron por 3-2 a la “Albiceleste” en el Stade de Genève, en Suiza. En aquella ocasión, con doblete de Michael Owen en los últimos minutos, triunfaron para alegría de sus hinchas.

La competencia de los goles

Una de las características de esta Copa del Mundo es la alta producción de anotaciones en cada partido. En ese aspecto, el astro argentino Lionel Messi, con 39 años, se encuentra en la cima de la tabla de goleadores con ocho conquistas.

“Messi ha marcado muchísimos tantos y también ha contribuido con muchos otros a lo largo de toda su carrera. Es genial poder enfrentarlo finalmente, después de tanto tiempo de verlo, desde que era un niño”, declaró Jordan Pickford, guardameta inglés, en conferencia de prensa.

Por otro lado, los atacantes ingleses Jude Bellingham, del Real Madrid, y Harry Kane, del Bayern Münich, son autores de 12 de los 13 goles que los “Three Lions” han realizado en el certamen hasta el momento.

En esa línea, según Inkabet, la cuota por un encuentro con más de 3 goles equivale a 4.40, mientras que si el trámite del cotejo apunta a más de 4 conversiones, la cuota es de 9.40.