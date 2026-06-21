El entrenador de la selección de Irán, Amir Ghalenoei, expresó su malestar por las dificultades que ha enfrentado su equipo en la antesala del partido frente a Bélgica por el Mundial 2026. El técnico aseguró que las restricciones impuestas por Estados Unidos han perjudicado la preparación de su plantel y condicionado el desarrollo normal de sus actividades.

Informó que la delegación iraní tuvo que interrumpir una de sus sesiones de entrenamiento debido a la reducción del tiempo autorizado para viajar al país anfitrión.

Ghalenoei señaló que el plazo habitual de 24 horas fue reducido a 18, situación que complicó la logística y afectó directamente el trabajo deportivo del equipo.

“Ni siquiera hemos podido finalizar nuestro entrenamiento, esto hace que sea muy difícil para nosotros toda esta situación. Esperemos que la gente se dé cuenta que el fútbol es un deporte muy bello, pero que no se están portando bien con nosotros; la conducta no ha sido la mejor”, señaló durante una conferencia de prensa realizada en el estadio de Los Ángeles.

Pese a las dificultades, el seleccionador iraní reconoció los esfuerzos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para encontrar soluciones a los problemas que afronta su delegación. No obstante, insistió en que las condiciones recibidas no han sido las adecuadas para un torneo de esta magnitud.

BÉLGICA

Mientras tanto, la selección de Bélgica llegó a Los Ángeles con 48 horas de anticipación al encuentro. Ghalenoei destacó además las declaraciones del técnico belga, el francés Rudy García, quien afirmó que su equipo está en Estados Unidos “por el fútbol y no por la política”. El estratega iraní respaldó esa postura y remarcó que sus reclamos están relacionados únicamente con el trato recibido y no con cuestiones políticas.