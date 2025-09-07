La selección de Italia volvió a lo más alto del voleibol femenino mundial. El equipo europeo, liderado por el técnico argentino Julio Velasco, conquistó este domingo el Mundial de Vóley Femenino 2025, disputado en Bangkok (Tailandia), al imponerse en una final vibrante a Turquía por 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25 y 15-8).

Con este triunfo, Italia enlaza 36 victorias consecutivas en el circuito internacional y añade un nuevo oro a los obtenidos en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en la Liga de Naciones de Vóley 2025, confirmando su dominio absoluto en la disciplina.

Egonu vs Vargas: un duelo de altura

La final fue un espectáculo de potencia y resistencia. Turquía, actual campeona de Europa, logró igualar el marcador en dos ocasiones gracias al poderío ofensivo de Melissa Vargas, de origen cubano, quien brilló con 33 puntos (28 remates, 4 aces y 1 bloqueo).

En el lado italiano, la opuesta Paola Egonu volvió a ser decisiva con 22 puntos, liderando un ataque que llevó a su país a conquistar su segundo título mundial, tras el conseguido en 2002.

Velasco, el estratega eterno

El triunfo en Tailandia también engrandece la leyenda de Julio Velasco, de 73 años, quien ya había marcado la historia del voleibol masculino con Italia en los años 90, logrando dos Mundiales, tres Europeos, cinco Ligas Mundiales y una plata olímpica en Atlanta 1996. Además, dirigió a Argentina al oro en los Juegos Panamericanos de 2015.

Brasil completa el podio

En el partido por el tercer lugar, Brasil venció a Japón por 3-2 (25-12, 25-17, 19-25, 27-29 y 18-16), llevándose el bronce en un encuentro lleno de dramatismo y emoción.