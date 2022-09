James Rodríguez está cada vez más cerca de cumplir dos objetivos: dejar Catar y volver a Europa. Este miércoles, el diario AS y el periodista Fabrizio Romano reportaron que existe un acuerdo avanzando entre Al Rayyan y Olympiacos para que el jugador colombiano sea fichaje de la institución de Grecia.

Según la información difundida por las fuentes citadas, el trato alcanzado por los cataríes y griegos es por una cesión hasta el final de la vigente temporada. Además, el salario del deportista será cubierto por ambas partes: 40 por ciento corresponderá al nuevo destino del jugador y el restante para el dueño de su pase.

Como se recuerda, James firmó con Al Rayyan hasta mediados del 2024. Sin embargo, desde el curso anterior, el atacante perdió protagonismo, luego de un arranque prometedor. Entonces, el ‘cafetero’ hasta hace unas semanas expresó el deseo de retornar a Europa y su agente Jorge Mendes exploró opciones entre las cinco grandes ligas.

De otro lado, Rodríguez Rubio ya viajó a Grecia para cumplir con todos los procedimientos respectivos: el reconocimiento médico y posteriormente la firma del préstamo por lo que resta del curso 2022-2023. Así las cosas, el anuncio debe realizarse apenas se completen todos los pasos mencionados.

James se convertirá en el cuarto colombiano en Olympiacos. Antes, pasaron por las filas del cuadro de Grecia el extremo Felipe Pardo, el central Jorge Bermúdez y el centrocampista Juan Pablo Pino.

¿Qué le espera a James Rodríguez en Olympiacos?

El equipo de El Pireo es liderado por el entrenador español Carlos Corberán. El plantel está dotado de futbolistas con recorrido importante como Marcelo. El brasileño ha sido multicampeón con Real Madrid, institución a la que defendió hasta el curso pasado. El lateral izquierdo y el colombiano, de hecho, fueron compañeros en la capital de España.

El portero checo Tomás Vaclik, ex Sevilla, el lateral Sime Vrsaljko, ex Atlético de Madrid, Sokratis Papastathopoulos, ex Arsenal, Kostas Manolas, ex Napoli, Mathieu Valbuena, ex Fenerbahce, son algunos de los nombres de peso que conforman el plantel del club griego.

De otro lado, en cuatro jornadas de la Superliga, Olympiacos se ubica en el tercer lugar de la tabla con ocho puntos a cuatro del Panathinaikos. Asimismo, disputa la ronda de grupos de la Europa League con Friburgo de Alemania, Nantes de Francia y Qarabag de Azerbaiyán.