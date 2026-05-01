Desde la región Ica, la candidata presidencial Keiko Fujimori expresó su rechazo a las declaraciones del presidente José María Balcázar relacionadas con la comunidad judía, al considerar que afectan la imagen del país y evidencian falta de criterio en su rol como jefe de Estado.

Durante su pronunciamiento, calificó como “vergonzosas y muy lamentables” las expresiones del mandatario y señaló que no ha dimensionado la responsabilidad que implica su cargo.

En ese contexto, instó a la Cancillería a brindar una mejor orientación para evitar situaciones que perjudiquen las relaciones internacionales.

Asimismo, advirtió que este tipo de declaraciones ha generado reacciones diplomáticas, como notas de protesta de las embajadas de Israel y Alemania, por lo que consideró necesario que el presidente se informe adecuadamente antes de abordar temas históricos sensibles.

En otro momento, al referirse a la elección del nuevo jefe de la ONPE, Fujimori sostuvo que el próximo titular debe contar con una sólida formación técnica y garantizar absoluta imparcialidad.

Además, cuestionó la gestión saliente y respaldó la propuesta de realizar una auditoría internacional a los resultados de la primera vuelta electoral.

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