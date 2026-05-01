Arequipa, Junín y Cusco serán sedes de las Jornadas Preparatorias del III Congreso Anual del Servicio Civil: Reformas para una carrera pública al servicio del ciudadano, así lo anunció la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR.

El objetivo es recoger propuestas, experiencias y aportes desde los territorios, que alimentarán el debate nacional del Congreso que se realizará en Lima a finales de mayo. Además, busca promover un diálogo informado sobre los avances, desafíos y oportunidades de mejora del servicio civil peruano.

Al respecto, las jornadas preparatorias se llevarán a cabo en distintas regiones para fortalecer el debate sobre la gestión del servicio civil. En Arequipa, los días 7 y 8 de mayo, en coorganización con la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y en el marco del Aula Regional, se abordarán temas clave como la dirección pública, el procedimiento disciplinario y los desafíos de la carrera pública.

En Junín, los días 13 y 14 de mayo, las actividades se desarrollarán en la Universidad Continental, donde se analizará la potestad sancionadora de SERVIR y las reglas de desarrollo de la carrera pública.

En Cusco, el 22 de mayo, se tendrán paneles sobre dirección pública y carrera pública.