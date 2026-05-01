Este jueves, en sesión extraordinaria del Concejo Provincial de Arequipa, realizada en el hemiciclo, se aprobó la conformación de la Comisión Especial de Festejos por el 486° Aniversario de la ciudad. Inicialmente se presentaron tres propuestas; sin embargo, la regidora Ruccy Oscco retiró la suya antes de la votación final. De este modo, la elección se definió entre las listas de José Suárez y Mayra Sumari.

La propuesta del regidor José Suárez obtuvo siete votos, igualando a la presentada por la concejal Mayra Sumari, lo que obligó a recurrir al voto dirimente del alcalde, que finalmente definió la elección de la comisión integrada por Cleopatra Chávez, Michael Arce Ale, Genaro Castro Figueroa, Rolando Bedregal Sanz, Susana Condori Huamani e Ingrid Carpio Pérez, quienes deberán organizar y fiscalizar las actividades.

Suárez precisó que la comisión tendrá como tarea central supervisar el desarrollo del programa festivo y corregir las observaciones registradas en años anteriores. Asimismo, remarcó que la comisión trabajará de la mano con el equipo ejecutivo y que los regidores deberán involucrarse en la organización y fiscalización.

“Se tienen que corregir errores del año pasado, sobre todo en eventos como FestiSabores, donde hubo críticas. Este año debemos mejorar la organización, la selección de participantes y garantizar que todo se desarrolle de la mejor manera”, indicó.

Por su parte, la regidora Cleopatra Chávez sostuvo que uno de los principales retos será ordenar la participación de las delegaciones en actividades como el Corso de la Amistad. Agregó que también se evaluará la descentralización de actividades hacia sectores como el Cono Norte.

“Tenemos falencias que corregir, como el exceso de participantes frente a lo inscrito. Se debe respetar los límites para no perjudicar a otros grupos y evitar retrasos”, señaló.

Chávez también advirtió que la planificación tardía fue una de las causas de los problemas del año pasado, incluyendo limitaciones en el financiamiento. En ese sentido, consideró necesario iniciar coordinaciones con mayor anticipación para captar auspicios y evitar que la municipalidad tenga que asumir costos adicionales en eventos centrales.