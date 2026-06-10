El terror como denuncia social, la identidad, la libertad, los roles de género y los desafíos de la inteligencia artificial serán algunos de los temas que abordará el 12.° Festival Escena Sur, que se desarrollará del 16 al 27 de junio en el Centro de Innovación en las Artes (CEIA) de la Universidad Científica del Sur.

La nueva edición del festival busca consolidarse como una plataforma de intercambio artístico e interuniversitario, reuniendo a destacados referentes del teatro peruano junto a estudiantes, egresados y jóvenes creadores de diversas instituciones.

Entre los invitados destacan Ana Correa, reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura; y Ricardo Delgado, quienes encabezarán dos de las producciones más esperadas de la programación.

Un espacio para el teatro contemporáneo

Según Liliana Albornoz, el encuentro se ha convertido en una de las principales vitrinas para la inserción profesional de nuevos creadores escénicos.

“Es un espacio donde artistas consagrados, emergentes, estudiantes y egresados convergen para compartir sus búsquedas escénicas y explorar nuevos lenguajes desde la investigación, la performance y la experimentación contemporánea”, señaló.

Por su parte, Carolina Christen destacó que el festival reafirma el compromiso de la universidad con la formación artística y el desarrollo cultural en Lima Norte.

Obras destacadas del Festival Escena Sur

Quiero saber dónde me encuentro

Dirigida por Liliana Albornoz, esta propuesta reflexiona sobre los roles de género y cuestiona las formas impuestas de ser hombre y mujer en la sociedad actual.

La obra obtuvo el puesto 28 en el World University Ranking of Innovation 2026.

📅 16 de junio – 7:00 p. m.

🎟️ Ingreso libre

Archivadas: Caso 58

Una propuesta de terror ambientada en las entrañas del Ministerio Público, donde una practicante descubre expedientes olvidados y verdades que el sistema intentó ocultar.

Dirección: Micaela Távara.

📅 17 y 18 de junio – 7:00 p. m.

🎟️ Entradas en Joinnus

María del Desierto

Montaje dirigido por Ana Correa que revisita la vida y legado de María Reiche, figura clave en la preservación de las Líneas de Nazca.

📅 24 de junio – 7:00 p. m.

🎟️ Ingreso libre

El cielo se pixeló

Bajo la dirección de Ricardo Delgado, la obra imagina un futuro donde una inteligencia artificial domina las relaciones humanas y las fuentes de energía han desaparecido.

📅 25 de junio – 7:00 p. m.

🎟️ Ingreso libre

Cristofer

Dirigida por Mario Ballón, explora la libertad, la fe y la construcción de nuevas identidades a través de la historia de un joven que decide fundar su propia religión.

📅 26 y 27 de junio

🎟️ Entradas en Joinnus

Talleres y encuentros con maestros del teatro

El festival también incluirá talleres especializados y espacios de diálogo con el público a cargo de Ana Correa, Ricardo Delgado y Franklin Quintanilla.

Las actividades se realizarán en el CEIA, ubicado en el Campus Lima Norte de la Universidad Científica del Sur.