Un sismo de magnitud 3.5 se registró este miércoles 10 de junio en la región Madre de Dios, de acuerdo con el reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú.

Según el Centro Sismológico Nacional del IGP, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:31:29 a.m. y tuvo una profundidad de 12 kilómetros.

El epicentro se localizó a 45 kilómetros al noroeste de Manu, con coordenadas de latitud -12.60 y longitud -71.70.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0352

Fecha y Hora Local: 10/06/2026 11:31:29

Magnitud: 3.5

Profundidad: 12km

Latitud: -12.60

Longitud: -71.70

Intensidad: II Manu

Referencia: 45 km al NO de Manu, Manu - Madre de Dioshttps://t.co/JYmRDGtsMF — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 10, 2026

Datos del sismo

Magnitud: 3.5

3.5 Fecha: 10 de junio de 2026

10 de junio de 2026 Hora: 11:31:29 a.m.

11:31:29 a.m. Profundidad: 12 km

12 km Epicentro: 45 km al noroeste de Manu

45 km al noroeste de Manu Región: Madre de Dios

Madre de Dios Intensidad: II en Manu

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento sísmico.

Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que el IGP recomienda a la población mantenerse preparada y contar con un plan de emergencia familiar.