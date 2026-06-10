Un sismo de magnitud 3.5 se registró este miércoles 10 de junio en la región Madre de Dios, de acuerdo con el reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú.
Según el Centro Sismológico Nacional del IGP, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:31:29 a.m. y tuvo una profundidad de 12 kilómetros.
El epicentro se localizó a 45 kilómetros al noroeste de Manu, con coordenadas de latitud -12.60 y longitud -71.70.
Datos del sismo
- Magnitud: 3.5
- Fecha: 10 de junio de 2026
- Hora: 11:31:29 a.m.
- Profundidad: 12 km
- Epicentro: 45 km al noroeste de Manu
- Región: Madre de Dios
- Intensidad: II en Manu
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento sísmico.
Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que el IGP recomienda a la población mantenerse preparada y contar con un plan de emergencia familiar.