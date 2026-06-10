El botadero “El Porvenir”, donde la Municipalidad Distrital de El Tambo dispone los residuos sólidos del distrito, tendría una vida útil aproximada de apenas tres meses más, según advirtió la Contraloría General de la República durante una visita de control realizada entre mayo de 2026.

La situación genera preocupación debido a que la comuna aún no cuenta con un plan aprobado para la recuperación del área degradada ni ha concretado alternativas definitivas para la disposición final de los residuos.

inspección

Durante la inspección, los auditores verificaron que los desechos continúan siendo depositados en una cuarta plataforma ampliada del botadero, cuya capacidad permitiría atender la demanda únicamente por un corto periodo. El propio responsable del área señaló que, una vez agotado ese espacio, la municipalidad evalúa continuar ampliando el botadero mediante nuevos niveles, prolongando temporalmente su funcionamiento.

La Contraloría también detectó que la municipalidad viene incumpliendo el cronograma presentado ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para la recuperación del área degradada y la búsqueda de un terreno destinado a un futuro relleno sanitario. Según el informe, los retrasos comprometen actividades clave para garantizar una solución definitiva al problema de los residuos sólidos en el distrito.

A ello se suman observaciones técnicas en el botadero, como la presencia de lixiviados, animales domésticos y aves carroñeras, además de residuos industriales mezclados con basura domiciliaria. Asimismo, se advirtió que el lugar se encuentra a menos de 100 metros del río Mantaro, situación que podría representar riesgos ambientales y para la salud pública.

Recomendación

Ante este escenario, la Contraloría alertó que la falta de acciones oportunas podría afectar la continuidad del servicio de disposición final de residuos y generar mayores impactos ambientales, por lo que recomendó a la Municipalidad de El Tambo adoptar medidas correctivas urgentes.