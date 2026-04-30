La salud bucal infantil en Arequipa atraviesa una situación crítica, pues 9 de cada 10 niños presentan caries, una cifra que refleja un problema extendido que afecta no solo la dentadura, sino también la alimentación, el desarrollo del habla y la calidad de vida de los menores.

Ante este panorama, el decano nacional del Colegio Odontológico del Perú (COP), José Ricardo Rojas Rueda, llegará este sábado 2 de mayo a la región para desarrollar una agenda centrada en esta problemática.

Sucede que a nivel nacional, el Ministerio de Salud advirtió que más del 50% de niños con dentición temporal también padecen caries, por lo que urge fortalecer las acciones de prevención.

En ese sentido, el especialista Rojas indicó que la falta de atención oportuna agrava la situación. Sostuvo que las caries no solo afectan a los dientes, sino que también impactan directamente en la salud integral de los niños.

“Lamentablemente, muchos padres acuden cuando el problema ya está avanzado”, señaló.

Entre las acciones a realizar están promover acciones para mejorar los indicadores de salud bucal infantil en la región.