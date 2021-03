Las polémicas y las malas decisiones han marcado la carrera de Jean Deza. El año pasado, el jugador arrancó en Alianza Lima, pero abandonó el club por problemas extradeportivos. Enseguida, el delantero se marchó a Binacional para jugar la Copa Libertadores y, en más, pasó totalmente desapercibido.

En el 2021, el ‘Ratón’ también ha tenido un inicio agitado, pues hace unos días fue presentado como refuerzo de Cultural Santa Rosa. No obstante, el conjunto de Andahuaylas anunció el despido del atacante alegando que tenía un contrato firmado con Carlos Stein, club que debutó en la Liga 1, pero por el fallo del TAS, ahora pasará a la Liga 2.

En medio de la confusión por conocer dónde jugará, el propio Deza parece haber despejado todas las dudas en torno a su futuro. Este sábado, el delantero subió una historia en su cuenta en Instagram vistiendo una prenda con el escudo de Carlos Stein. De ese modo, el ex San Martín dio luces de lo que finalmente decidió.

Jean Deza jugará en Carlos Stein (Instagram)

¿Qué dice el comunicado sobre el caso de Jean Deza?

“La directiva del Club Deportivo Cultural Santa Rosa comunica a nuestros hinchas, simpatizantes y nuestra querida población andahuaylina, que el jugador Jean Deza deja de ser parte de nuestro querido club”, indicó el club Cultural Santa Rosa en un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales.

“El jugador en mención sorprendió a la directiva al no declarar un contrato anterior en el Club Carlos Stein para este mismo año, produciéndose un doble contrato y entorpecer seriamente los objetivos del C. D. C. Santa Rosa”, añadió la institución, que la semana pasada le dio la bienvenida a Jean Deza.