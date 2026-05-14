La cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, comenzó este jueves en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín tras los protocolos de bienvenida, en la jornada central de la visita de Estado del republicano a China.

Ambos líderes abordarán una agenda marcada por la tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán, en un encuentro al que Trump llega acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses entre los que figuran Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook (Apple).

El presidente estadounidense, Donald Trump, recordó este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, al inicio de su cumbre en Pekín, que ambos países van a “tener un fantástico futuro juntos” y reconoció: “cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto” de manera “muy rápida”.

En tanto, el presidente chino, Xi Jinping, abrió la primera reunión en Pekín con su homólogo Donald Trump pidiendo a Estados Unidos “ser socios y no rivales”, mientras que el mandatario estadounidense confió que ambos gigantes tendrán un “futuro fantástico juntos”.