El presidente del club Sporting Cristal, Joel Raffo Olcese, aclaró su postura frente a la investigación que enfrenta en el marco del caso ‘Los Galácticos’, que también involucra al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano.

En declaraciones, Raffo dejó en claro que no abandonará su cargo como presidente del equipo celeste. “No voy a renunciar a la presidencia de Sporting Cristal. De ninguna manera. Nosotros seguimos firmes en el propósito de desarrollar el fútbol peruano”, afirmó a RPP.

Respecto a las acusaciones en su contra, detalló que el expediente fiscal incluye 20 señalamientos, de los cuales solo dos están relacionados con Sporting Cristal. Además, negó tener vínculos personales con Lozano, asegurando que su relación con él es exclusivamente profesional.

“No tengo ningún tipo de relación personal con el señor Agustín Lozano. Él es el presidente de la FPF, eso ha conllevado a una relación meramente profesional”, señaló.

Raffo también explicó su desacuerdo con la comercialización colectiva de los derechos de transmisión impuesta por la FPF, una medida que calificó como perjudicial para el club.

“Considerábamos que pasar de derechos individuales a que se comercialice de manera colectiva era un perjuicio para nosotros (...) Nosotros teníamos un ingreso por tv bastante alto”, sostuvo. Ante esta situación, indicó que Sporting Cristal presentó cuatro demandas contra la FPF ante el Tribunal del Deporte en Suiza.

El dirigente rechazó de manera categórica los rumores sobre su posible colaboración con la justicia como parte del caso ‘Los Galácticos’. “De manera contundente, no soy un colaborador eficaz, ni lo voy a ser, porque no he cometido ningún acto ilícito, antiético y ningún conflicto de interés”, declaró.