Controversia. Eso es lo que continúa causando la convocatoria de Gianluca Lapadula a la Selección Peruana. Uno de los mayores críticos de este hecho es el exfutbolista Johan Fano, quien también tuvo su paso en la “Blanquirroja”.

Para el exatacante de Universitario de Deportes, el delantero ítalo-peruano no debió ser convocado por su decisión inicial: jugar por el representativo italiano.

“Sigo manteniendo mi punto de vista y no lo voy a cambiar para mi el tren solo pasa una vez y la camiseta de la Selección es sagrada . El único responsable de tomar la decisión es Ricardo. Él sabra si lo necesita y cuando lo necesita”, comentó en el programa Sports and Food de UCI.

Cuando fue consultado sobre el estado deportivo de Lapadula, Fano negó haber visto algún partido suyo en la Serie A de Italia, por lo que se reservó opinión al respecto.

“Como futbolista no he tenido la oportunidad de poder verlo. No lo he visto Y no puedo dar una opinión de su desenvolvimiento en el campo de juego”, agregó.

Fano, quien también tuvo un paso por la Selección Peruana incluso anotando ante Argentina el 2008, aseguró que no le afecta estar en contra de la mayoría que apoya la convocatoria del delantero de Benevento.

“Yo puedo tener mi opinión y 35 millones de personas pueden estar en contra mía como escuché en redes”, añadió en la entrevista.

Cabe mencionar que la escuadra dirigida por Ricardo Gareca se enfrentará a sus similares de Chile y Argentina por las clasificatorias rumbo al Mundial Qatar 2022 el 13 y 17 de noviembre, respectivamente.

