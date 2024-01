El recientemente oficializado director técnico de la ‘Bicolor’, Jorge Fossati reveló en una reciente entrevista algunos detalles de sus planes con Perú de cara al inicio de la Copa América 2024 que de disputará en Estados Unidos.

El exentrenador de Universitario de Deportes se pronunció sobre los desafíos que afrontará con la selección peruana durante el torneo internacional y la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Jorge Fossati reveló en una entrevista con el medio local RPP, que la ‘Bicolor’ disputará en marzo amistosos internacionales contra equipos centroamericanos, y los partidos se disputarán en Lima. Estos encuentros marcarán su debut en la FIFA con los colores de Perú.

“ Se avanzó con lo de los amistosos, en las próximas horas van a tener todo oficializado. La idea de jugar es en Perú, lo que se cayó sucedió por tema de contratos en Estados Unidos, no me desagradaba porque te adaptabas a canchas para la Copa América. Desde acá es un viaje corto. Hay algunos futbolistas en la MLS o México, los que viajarían más son los de Europa. Priorizando que hay que optimizar los tiempos, también nos fijamos en que los traslados no sean largos. Tuvimos ofrecimiento de ir a China. Yo prefiero enfrentar a equipos que sean parecidos a los que veremos en la Copa América ”, dijo para RPP.

En ese sentido, se descartó que Perú se enfrente en la cancha contra Italia, y el estratega uruguayo confirmó que los encuentros se darán en el Estadio Nacional como se acostumbra, sino que podrían organizarse en el Monumental o el Alejandro Villanueva.

“ Será rivales centroamericanos, está un 99% avanzado. Son dos selecciones de ahí, que últimamente han jugado contra Argentina, Uruguay y Brasil. Son rivales importantes, que nos permitirán enfrentar a elementos con características parecidas a las que veremos en la Copa América. El Estadio Nacional está ocupado. ¿Volver al Monumental? Ya se les va a informar. Y no solo el Monumental. Vamos arriba ”, agregó Jorge Fossati. para RPP.