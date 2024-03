Durante una conferencia de prensa, Jorge Fossati habló sobre su primera victoria al mando de la selección peruana ante Nicaragua. No obstante, el entrenador no quedó conforme con todo lo que ocurrió en el Estadio Alejandro Villanueva, pues expresó su molestia con la tribuna, quien le pida a gritos el ingreso de Oliver Sonne.

“Me preguntaste por Sonne. No estaban calentando todos, estaban algunos que eran los posibles cambios, los que habíamos trabajado. La verdad, a mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador”, expresó Jorge Fossati.

Luego continuó con: “si lo ignoré, es porque el último que debe verse perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa”.

Fossati también pidió a los hinchas “controlarse un poquito” ante la simpatía a un jugador de la selección peruana.

“Que te caiga más simpático o antipático un jugador, tendríamos que controlarnos un poquito en eso para saber respetar a todos. Lo concreto y lindo que yo saco, es que jugó. Vino y jugó. A mí me parece que mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta” , finalizó.

Jorge Fossati evidenció su moletia por acttude los hinchas por pedir a Oliver Sonne (Video: Movistar Deportes)

Próximo partido de la selección peruana

Perú retomará los entrenamientos en la Videna, debido a que todavía tiene otro amistoso por esta fecha FIFA. Su siguiente compromiso será ante República Dominicana el próximo martes 26 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Monumental de Ate.