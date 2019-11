Jorge Sampaoli revela que Christian Cueva no era prioridad por su falta de compromiso

Síguenos en Facebook

Christian Cueva no la pasa tan bien tras el anuncio del director deportivo de Santos, Paulo Autuori, quien aseguró que el peruano no será tomado en cuenta para lo que resta del año por el 'Peixe'. A esto se suma que el entrenador del club paulista, Jorge Sampaoli, lamentó la falta de compromiso de Cueva.

"Lamentablemente, no conseguimos colocar a Cueva dentro de ese universo comprometido con la ciudad, el equipo y el proyecto. Lo intentamos, pero no lo conseguimos", confesó Sampaoli en conferencia de prensa, luego de la victoria (1-0) del jueves de Santos sobre Bahía.

El argentino contó que Christian Cueva no era una de las prioridades del equipo, como señaló Gazeta Esportiva. "Los pedidos pueden llegar hasta 100. El club no consiguió contratar a las prioridades y fuimos decantando. Para pelear por el campeonato, necesitamos hacer lo que hace Flamengo. Traer las necesidades y conservar a los mejores. El resto es todo mentira, engañar", dijo.

Sampaoli también dejó en claro que no se debe fallar en futuros fichajes. "No estoy de acuerdo contigo sobre las contrataciones. Un desorden es lo que no debe ocurrir el próximo año. No podemos pelear hasta el último para saber quién puede venir. En cuanto a eso, los otros se preparan muy bien para el campeonato", contestó ante la pregunta de un periodista.

Mientras Santos continúa con su lucha por llegar al primer lugar del Brasileirao y alcanzar a Flamengo, el mediocampista Christian Cueva -gracias a una nueva concesión del club brasileño- está en Perú para resolver problemas personales.