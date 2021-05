José Peláez: “El running me permite combatir la pandemia”

Yo siempre he sido el gordito mate de risa de toda promoción”, nos cuenta José Peláez entre risas. Y es que hasta hace unos años, el reconocido actor no sabía que su vida iba a dar un giro de 180: dejó la comida, los sets de televisión y la radio por el running, que hoy se ha convertido en su razón principal de ser. Así, a través de sus redes sociales comparte los mejores consejos para todos aquellos, novatos y expertos, que solo necesitan unas zapatillas para ser feliz.

¿Cómo fue que empezaste a correr?

De casualidad. Si bien es cierto hice deporte en la época del colegio, en la universidad nunca se me pasó por la cabeza. Cada vez que me invitaban a una carrera decía que tenía un problema en la rodilla. Hasta que una vez, Maicelo, fue a Studio 92, la radio donde trabajaba, y me puso a hacer unos ejercicios. Me quedé exhausto y me cuestioné muchas cosas. Me metí a entrenar box y el profesor siempre me mandaba a correr al final de la clase. Ahí me di cuenta que era lo que más me gustaba. Me llenaba porque era un momento conmigo mismo. Dejé las clases de box y empecé a correr por mi cuenta.

¿Cuándo te diste cuenta que el running iba a ser tan importante en tu vida?

Hay un hito muy importante y es cuando voy a la carrera de Disney en el 2019. Ese evento decido grabarlo y compartirlo por mis redes sociales. Cuando vuelvo, empezaron a buscarme muchas marcas. Ahí me di cuenta que podía convertirlo en algo más serio. Renuncié a la radio, en el mejor momento de mi programa. El running me estaba llenando.

¿Por qué la carrera de Disney?

Cuando empiezas a correr, quemas etapas. Llegué a un punto donde quería algo más grande y le pregunté a un amigo cuándo y dónde era la competencia más próxima y era la de Disney. Además, yo tengo un especial cariño por este lugar porque fue mi último viaje en familia antes de que mi papá fallezca. Él siempre fue mi motor. Sufrió mucho, fue preso político en Cuba, tuvo un derrame cerebral y cáncer, por lo que cada vez que me sentía agotado recordaba y decía ‘esto no es nada en comparación a lo que él vivió’. Así podía continuar unos kilómetros más.

¿Cómo nace ' A Paso Gacela’?

Nace porque empiezo a correr más rápido y un compañero de la radio me dice ‘Brother, estás más veloz, ya eres una gacela’. A partir de ese momento empiezo a bromear en mis redes sociales y la gente me empieza a reconocer en la calle por ello. Ahí también me di cuenta que esto se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que creía y decidí crear ‘A Paso Gacela’, donde mostraba cómo se preparaba un corredor.

¿Y ‘El mejor lugar para correr’’?

‘A Paso Gacela’ estaba listo para comenzar y llega la pandemia. El 2020 iba a tener un mini tour donde iba a asistir a 6 carreras nacionales y 6 internacionales. Todo se canceló y tenía que reinventarme. Es ahí que se me ocurre ‘El mejor lugar para correr’. En realidad, ello nace mucho antes, cuando hacía viajes para la radio y llegaba a una ciudad y no sabía dónde hacer deporte. Cuando hacía ‘A Paso Gacela’ aprovechaba y hacía videos del mejor lugar para correr. Hice uno en Buenos Aires, en los bosques de Palermo.

¿Qué significa el running para ti?

Hoy el running es aquello que me permite combatir la pandemia. Es mi refugio, mi psicólogo y además ayuda a mi sistema inmunológico. Me ayuda a ilusionarme y a soñar próximos destinos para correr, conocer. También me permite expresarme creativamente. Yo soy un artista y el running hoy es mi propuesta.

Perfil

José Peláez es actor peruano. Graduado en Administración de Empresas en España, pero dejó todo por la actuación. Conocido por su papel de “El Gordo” en ‘Mañana te Cuento’. Trabajó en Studio 92 en el programa ‘El Tamaño Sí Importa’.

VIDEO RECOMENDADO:

Construcción del primer Centro Especializado en Medicina Deportiva del Perú