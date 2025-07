Por: Jerry Bautista

Tras colgar los guantes, Diego Penny no se alejó del fútbol y vive una nueva etapa: utiliza sus conocimientos y experiencia para conducir y comentar programas en TV y YouTube. Y en medio de esta aventura, el exarquero brinda un análisis de lo hecho por Universitario y Alianza Lima en la vigente temporada.

¿Cómo has visto a Alianza y Universitario en sus respectivas participaciones internacionales?

Los dos han tenido grandes torneos. Alianza ha jugado 12 partidos, algo nunca visto, no le había pasado antes. El inicio generó bastante expectativa, pues eliminó en la pre a Boca Juniors. En la fase de grupos, si bien no pudo pasar a octavos, tuvo buenas actuaciones y mejoró lo hecho el año anterior. Hoy, tiene muchas chances de entrar a octavos de final de la Sudamericana. Y lo de la “U” es histórico. Desde 2010 no conseguía octavos y compitió en mucho más alto nivel, tratando de proponer en todas las canchas. Ganó en Guayaquil, venció a los equipos ecuatorianos en Lima… entonces, creo que la “U” está un paso arriba de lo que hizo Alianza.

A Alianza le toca Gremio en el repechaje de la Sudamericana. ¿Le ves posibilidades de avanzar?

El tema es que Alianza tiene que utilizar su localía, a pesar de que los equipos brasileños juegan bien como locales o visitantes. Aquí, en Lima, no hay ninguna ventaja, no hay calor, no hay frío, no hay altura, no hay nada. Lo que debe aprovechar Alianza es que Gremio seguramente lo verá, como se dice, por encima del hombro. Incluso, tal vez lo va a subestimar. Así las cosas, necesita explotar los espacios con las transiciones y con los jugadores rápidos de su plantel. Pienso que Alianza posee chances de pasar.

En la fase preliminar, Alianza eliminó por penales a Boca Juniors. ¿Cómo ves a Guillermo Viscarra ante la posibilidad de vivir esa instancia nuevamente?

Considero que es un buen arquero, de selección, a pesar de que cometió un error muy grande en las Eliminatorias frente a Venezuela y que le costó el titularato. Se ha recuperado de ese mal momento y tuvo un gran partido en Arequipa. De hecho, ese penal contra Boca va a marcar un antes y un después. Fue un penal decisivo, que significó historia y, actualmente, lo veo muy bien. Siento que podría ser determinante en una futura definición por penales, aunque ojalá que no lleguen a ello y que se decida mucho antes.

En cuanto a Universitario, su adversario es Palmeiras, que ganó todo en la fase de grupos y tuvo un buen papel en el Mundial de Clubes. ¿Qué esperar de este partido?

El único rival que no le debía tocar a la “U” era Palmeiras. Es muy fuerte. Los eliminaron del Mundial de Clubes, pero tienen el poder económico de contratar a los jugadores que quieran. Llega Ramón Sosa de la Premier; se van algunos, como Estevao; y estoy 100 % seguro de que van a fichar. Es muy difícil lo que se le viene. Sin embargo, sigue siendo fútbol y puede haber sorpresas. Universitario tendrá que, de alguna forma, salir con vida del partido de ida en casa, que será incómodo, con mucha agresividad, con mucha garra, con mucha intensidad para cortar el juego cuando no viene bien. Además, debe aprovechar que Palmeiras está lleno de partidos: ha tenido participación hasta hace poco y seguramente jugará el Brasileirao. No tiene pausa. Creo que la “U” tiene una chance, pero es mínima. Siendo objetivos, Alianza tiene más posibilidades de pasar.

Después de un lapso de irregularidad, la “U” volvió a ser fuerte en retaguardia y lleva cuatro duelos sin recibir goles. ¿Cuán importante es esto a puertas de enfrentar a Palmeiras?

Para mí, es determinante. El arquero protege su meta, pero si no tiene una buena defensa que se conoce, que se lee bien y sabe cuándo cubrir espacios, es muy complicado. La “U” demuestra solidez y si nos ponemos a pensar en la Libertadores, pasó por diferencia de goles, por la poca cantidad que le hicieron. Es fundamental sostener el cero. Si bien Universitario perdió tres partidos, luego recuperó la confianza y el orden defensivo, y eso hace que esté donde está: a poco de campeonar en el Apertura y jugando octavos de final después de tiempo. Eso tiene mucho que ver con la defensa y con lo que el equipo propone. Y no solo son cinco en la línea. Por ejemplo, vemos a Andy Polo defendiendo como si fuera un central, pues sube y baja, y eso habla bien del sistema táctico que usa Fossati.

¿Qué te parece Sebastián Britos? Ha marcado diferencias desde su llegada, pero igual sigue recibiendo críticas…

Las críticas siempre van a estar. El arquero perfecto no existe. Siento que la vida del portero es así: cinco partidos buenos, pero siempre estás expuesto al error. El arco está atrás y no puedes equivocarte. Britos ya tiene una temporada en la “U” y ha sido campeón. Fue terrible lo que le iba a pasar el domingo. Inclusive, vi una mano que debieron revisar, que pudo ser una expulsión para él. De los fallos, quieras o no, se aprende; porque cuando el arquero erra, es bien difícil que lo repita. Por el bien del equipo, Sebastián debería estar más concentrado en las jugadas y hablar con sus defensas. Hay acciones que sus compañeros pueden solucionar y así evita participar. Con eso, seguro que le irá mucho mejor.

Además, el espigado exportero asegura que la “U” es el mejor equipo peruano, debido a la coyuntura y el buen momento. “Es contundente en ataque y le hacen pocos goles. Alianza está muy cerca, pero le cuesta la ofensiva”, comentó.