Desde Portugal, el joven piurano Sebastián Ortiz de 19 años, se hace un camino en el fútbol europeo y luego de formarse en el equipo de la Primera Liga de Portugal llamado Pacos Ferreira, (que también tuvo en sus filas a Paolo Hurtado), ahora está en el equipo CD Tondela.

Nacido en Catacaos, Piura, desde pequeño practica el fútbol y recibió apoyo de sus familiares y hoy es una promesa a nivel mundial, cumple 5 años en Portugal y sueña con algún día vestir el bicolor peruano en su pecho.

Actualmente destaca nítidamente en el primer equipo en el Club CD Tondela y ha crecido enormemente en el fútbol de Portugal. Fue en el Pacos Ferreira donde culminó su rol formativo y ahora en su nuevo club espera su debut oficial en la Liga Portugal SABSEG (Segunda división).

“ Me siento mucho más enfocado y mucho más maduro, después que hace 5 años en que llegue a Portugal, estoy agarrando experiencia, es muy diferente entrenar en la profesional ” indicó el futbolista en una entrevista para Infobae.

Asimismo agradeció a su abuelo, “a sido muy difícil venir desde Piura y llegar a un equipo de Portugal, en este camino ha sido gracias a él, que me ha inculcado el ABC del fútbol, la técnica, respeto, perseverancia y organización para avanzar y estar donde me encuentro ahora”, señala.

El joven mediocampista sigue muy de cerca a la Selección Peruana, “me doy mi tiempito, porque a veces aquí los partidos son de madrugada. Al día siguiente veo los partidos en resúmenes. Estoy siguiendo bastante a la selección peruana, me gustaría mucho mucho representar a mi país, vestir la camiseta, defender a mi Perú, ganar partidos y llegar al equipo principal como Renato Tapia, que es uno de mis ídolos. Algún día me gustaría jugar con él en la selección ”, agregó.

El joven futbolista reveló como fue su llegada a Portugal desde los 14 años, “Vine después de mi cumpleaños a Portugal gracias a AGREF que me dieron la oportunidad. Me dieron una prueba y la agarré con todo, ahora, gracias a Dios, todo ocurrió bien y me siento contento”.