La selección peruana viene atravesando una de las peores crisis de los últimos años, pues quedó último en la tabla de posiciones tras el empate con Venezuela.

RPP Deportes dio a conocer que Juan Reynoso no seguirá al mando de la selección peruana. De acuerdo con información recopilada, Juan Carlos Oblitas recomendó al Directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) la salida del extécnico de Universitario de Deportes y que esta propuesta será aceptada.

También se conoció que el área Legal de la Bicolor ya está trabajando en la desvinculación del estratega.

Recordemos que Juan Reynoso tomó el mando de la Blanquirroja tras la salida de Ricardo Gareca. Solo en el 2023, la selección peruana ganó un partido, perdió seis y empató tres, resultados que hicieron insostenible el proyecto.

Respetará su contrato

En conferencia de prensa, Juan Reynoso indicó que respetará su contrato y seguirá al mando de la selección peruana

“Sigo pensando igual. Es momento de especular y yo respeto las opiniones de todos. Lo otro (continuidad del proyecto), ya vendrá un análisis de toda la gente involucrada (...) Sí (técnico ideal de Perú), Si quieres una respuesta, sí. Estoy seguro de eso”, indicó en un primer instante.

Luego continuó con: “sería bueno que le pregunten a Juan Carlos. Yo, la verdad, no sé nada. No me ha dicho nada. Lo vi antes del partido. Al final del partido. Me extraña porque si se lo ha dicho a Liga 1, me lo debió haber dicho el vestuario, pero quiero pensar que es una situación que no es real. Quiero pensarlo”.

