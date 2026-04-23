La Autoridad Nacional del Agua (ANA) inició en la cuenca del Mantaro un programa clave para miles de familias de Junín y Huancavelica. Se trata de la formalización de derechos de uso de agua con fines poblacionales, una medida que permitirá a comunidades acceder al recurso de manera legal, segura y sostenible.

Esta intervención busca que más centros poblados y sistemas comunales cuenten con licencias que respalden el abastecimiento de agua potable. Para ello, brigadas técnicas recorrerán distintas localidades, facilitando un proceso gratuito y simplificado que reducirá trámites y tiempos de espera.

Contar con estos permisos no solo brinda seguridad jurídica, sino que abre la puerta a proyectos de inversión pública. Esto permitirá mejorar sistemas de agua, acceder a financiamiento y fortalecer la infraestructura hídrica en zonas que aún presentan brechas.

En total, siete profesionales organizados en dos brigadas tendrán la meta de otorgar 90 licencias en un plazo de tres meses. La iniciativa beneficiará directamente a comunidades de las Administraciones Locales de Agua Mantaro y Huancavelica.

Con esta acción, la ANA busca mejorar la calidad de vida de la población, garantizando acceso formal al agua para consumo humano y promoviendo un desarrollo más equitativo y sostenible en ambas regiones.