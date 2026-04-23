A fin de apoyar al Perú en la modernización de sus sistemas de transporte y comunicaciones, la Unión Europea (UE) firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El acuerdo establece una agenda de cooperación orientada a transformar el sistema de transporte del Perú mediante soluciones sostenibles, eficientes e inclusivas, poniendo énfasis en fortalecimiento de los marcos regulatorios, la planificación sectorial y las capacidades institucionales.

En ese marco, la UE reafirma su interés estratégico en el desarrollo del sector ferroviario y logístico, clave para la competitividad, la integración territorial y la transición hacia una economía baja en carbono.

Además, promueve una visión integrada del sistema de transporte y logística, que articule de manera eficiente los distintos modos —ferroviario, urbano, portuario y aeroportuario— a fin de mejorar la productividad y consolidar la inserción del Perú en los mercados internacionales.

Dinámico

Por otro lado, los teleféricos urbanos se posicionan como una de las prioridades de la cooperación, por su capacidad de ofrecer soluciones rápidas, sostenibles e inclusivas en entornos urbanos complejos, con un alto impacto social y ambiental.

Actualmente, la UE financia el perfil de inversión del teleférico entre San Juan de Lurigancho e Independencia.

Además, apoya el desarrollo de soluciones de movilidad urbana en ciudades intermedias como Piura, Huamanga y Juliaca, así como la planificación de la movilidad urbana en Chiclayo y Huancayo.

El acuerdo de cooperación también prioriza el cierre de la brecha digital. En este contexto, la UE promoverá soluciones innovadoras que combinen infraestructuras terrestres y tecnologías satelitales, a fin de garantizar conectividad de calidad en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas más remotas.