Volvió la era Reynoso. El club FBC Melgar presentó este lunes el regreso de Juan Máximo Reynoso como director técnico, con la ilusión de potenciar al equipo, meterse entre los cuatro primeros de la tabla, si es posible llegar a la Libertadores y pelear el campeonato.

Tanto el entrenador como la directiva coincidieron en que este retorno es más que un simple movimiento deportivo, pues se trata de un reencuentro emocional con el club. El presidente del club, Ricardo Bettocchi, expresó su satisfacción por contar nuevamente con Reynoso y el enorme esfuerzo que se hizo para su retorno.

Juan Máximo Reynoso Guzmán, quien guio hacia el título nacional en 2015 y al subcampeonato en 2016, aseguró que nunca se desvinculó emocionalmente del equipo, por lo que este reto será un proceso constante para trabajar con el plantel y al año siguiente alcanzar lo máximo en el fútbol profesional.

“Antes de pisar Arequipa, estaba ilusionado y hoy estoy emocionado porque veo otro club, sigue siendo el club, sigue siendo mi casa, pero estoy convencido de que es otro club sin necesidad, pero con otras urgencias”, expresó emocionado.

TRABAJO CONSTANTE

El técnico reconoció que el reto ahora es mayor, pues en el 2014 era “un niño”, y hoy en día se convirtió en un “adolescente” que necesita priorizar algunas detalles para el trabajo en equipo, más que el individual.

Aseguró que su objetivo es hacer una segunda etapa mucho mejor que la primera, seguir creciendo en tanto en lo deportivo como institucional, con la Unidad Técnica de Menores (UTM) y el fútbol femenino.

“Es un club más constante no solo vendiendo sino también en participación en torneos internacionales. La intención es que producto Melgar siga teniendo gente que nos quiera comprar, esa parte nos ilusiona”, señaló.

En el aspecto deportivo, Reynoso adelantó que podría introducir variantes tácticas y reforzar algunas zonas del plantel, si se requiere, por lo que estos meses será de constante evaluación para determinar mejoras y al siguiente año, salir con todo. Con el ingreso Jhamir Adrián D´Arrigo, consideró que hay más opciones, pero es cuestión de mejorar.

Advirtió que si hay un chance de meterse entre los 4 primeros, se hará todo lo posible, considerando el trabajo en equipo. “Haremos nuestro trabajo, pero depende que los de arriba caigan”.

En cuanto al sistema de juego, afirmó que se plasmarán diversas opciones en estas dos semanas, y será un trabajo duro para reforzar el cuadro rojinegro. La finalidad es repetir un campeonato, considerando que este año y para el siguiente se cuenta con una mejor infraestructura, el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Mollebaya.

Asimismo, hizo el llamado al hincha rojinegro y arequipeño que siempre acompañe al club Domino, es decir, llenar estadios y hacer sentir el apoyo y la unidad familiar.

“Melgar es Arequipa y Arequipa es Melgar”, resaltó.

Cabe mencionar que en el Comando Técnico está integrado por los asistentes técnicos Hugo Mora, Pablo Zegarra; como preparadores físicos a Martín Correa y Mario Mendaña; Rosalio Díaz como analista de video. Se suman Victor Balta como Asistente Técnico Institucional, Carlos San Martín como Preparador de Arqueros y Gonzalo Cano como Preparador Físico Institucional.