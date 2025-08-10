FBC Melgar no levanta la cabeza en el Torneo Clausura al perder 1-0 con Sporting Cristal, partido de la fecha 5 que se jugó en el estadio Alberto Gallardo de la ciudad de Lima.

Ian Wisdom (45+6′) adelantó para Cristal tras aprovechar un rebote en el balón y definió con derecha. Mientras, en Melgar no mostró mejoría en el juego ni contundencia en el ataque y continúa perdiendo puntos importantes en el Clausura y en el acumulado.

El árbitro Edwin Ordóñez expulsó a Irven Ávila (24′) por agresión en contra de Pier Barrios, antes revisó la judada en el VAR para mostrar la tarjeta roja. Melgar no aprovechó la ventaja numérica hasta que Leonel González ((45+2′) también se fue a los vestidores sobre el final del primer tiempo por acumular dos amarillas.

No obstante, Gerald Távara golpeó al minuto 35 con el balón en la cabeza de Bernardo Cuesta, hecho que el juez Ordoñez pasó por alto y sin considerar la intención del futbolista “rimense” de dañar al rival.

Ordóñez llenó de tarjetas amarillas a los rojinegros dirigidos internamente por Víctor Balta, con la sospecha de compensar la expulsión de Távara. Una de las cartulinas sin justificación fue a González que luego llevó a su expulsión por acumulación.

Juan Reynoso junto a Jader Rizqallah observaron el encuentro en la tribuna. El entrenador nacional será presentado este lunes a las 12:30 horas en las instalaciones del club, situado en la cuarta cuadra de la calle Consuelo, Cercado de la ciudad de Arequipa.

Con este resultado, Melgar se quedó con 5 puntos en el Torneo Clausura. Mientras, en el acumulado continúa con 36 unidades, relegado de Universitario, equipo que se encuentra en el primer lugar con 52 puntos.

No obstante, Cristal continúan subiendo en el acumulado donde llegó a 45 puntos, igualó a Alianza Lima en el tercer casillero. En el Clausura alcanzó a Universitario que tiene 13 unidades, en el primer lugar.