El francés Kylian Mbappé, campeón del Mundial Rusia 2018 y megaestrella del Real Madrid, desplegó recursos y esfuerzos para beneficiar a los niños de menores recursos de Ancón.

Lo hizo a través de su fundación Inspired by KM, que construyó un moderno campo de fútbol en la zona conocida como La Finca para cientos de menores que desean seguir los pasos del francés .

El proyecto, impulsado por los recursos propios del futbolista, también incluye la edificación de una moderna escuela, en la que se busca impartir una enseñanza de calidad para los menores de la zona.

La obra se encuentra en su etapa final, según lo anunciado por el propio jugador en las redes sociales.

Recientemente, el goleador francés mostró al mundo una fotografía en la que los pequeños de la comunidad posan en el nuevo campo deportivo, imitando su conocida pose gol, a manera de reconocimiento.

Visita

Aunque la estrella del Real Madrid no pudo llegar a Ancón, si lo hizo su madre, Fayza Lamari, quien tuvo contacto cercano con los agradecidos vecinos de la comunidad.

La mujer arribó al país, en su calidad de representante del futbolista, para supervisar el desarrollo de los trabajos antes mencionados.

“Nos han recibido con las manos abiertas. Queremos darle un pequeño colegio, un pequeño lugar para que puedan soñar y salir adelante”, declaró Lamari a la prensa, ayer sábado.

Además, en el marco de la visita, la fundación ‘Inspired by KM’ brindó apoyo a la comunidad de Ancón al proporcionar víveres a la olla común ‘María Fe’, que a diario atiende a docenas de comensales de bajos recursos.

La pujantes mujeres que atienden el establecimiento, y los beneficiarios mostraron su enorme agradecimiento a Fayza Lamari y por extensión, a Kylian Mbappé.

De momento, aunque hay varias versiones, y sobre todo, ilusiones de los hinchas, no hay nada confirmado sobre la presencia del astro francés en la inauguración de estas obras sociales.

Fayza Lamari confirmó que este tipo de proyectos también se desarrollarán en Brasil y Argentina, e n favor de cientos de talentos. La madre y representante del campeón también viajará a estos países para realizar las coordinaciones del caso, se informó.