Dos delincuentes armados en una motocicleta asaltaron a dos mujeres en la urbanización El Universo, ubicada en el distrito de San Martín de Porres, una de ellas con su bebé en un coche.
Según los videos de seguridad y testigos, el copiloto de la moto descendió y, amenazando con un arma de fuego, obligó a las víctimas a entregar sus pertenencias.
La madre intentó escapar, pero fue intimidada para detenerse. Los ladrones huyeron rápidamente tras el robo.
Los vecinos de la zona indicaron a América Noticias que se encuentran muy preocupados por el alarmante aumento de la la inseguridad y señalaron que la presencia policial suele ser tardía.
Además, denunciaron que los robos de autopartes como radios, computadoras y espejos retrovisores son frecuentes en el distrito, incluso durante breves paradas.
