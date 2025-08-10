Martina Esther Hernández de la Cruz, madre del prófugo Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, afrontará un arresto domiciliario de 36 meses y no irá a una prisión, como solicitaba el Ministerio Público.

La sorpresiva decisión fue tomada por el juez Roberth Rimachi, del II Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla.

El magistrado emitió su fallo luego de que la imputada argumentara problemas de salud “que le impedían cumplir prisión preventiva”.

La imputada señaló que requería asistencia permanente y presentó un certificado médico emitido por el Ministerio de Salud (Minsa), que no pudo ser rebatido.

“Soy inocente de todos los cargos que me están imputando (…) Me pongo a prueba a cualquier examen médico para que se verifique mi fractura”, indicó la mujer.

Martina Hernández está investigada por supuestamente integrar la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ ,liderada por su hijo, prófugo de la justicia.

Detalles

La medida impuesta por el II Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla será cumplida en un predio de Carabayllo, que será alquilado por la mujer, confirmó su abogado defensor, a pesar que había acreditado un domicilio en la urbanización Santo Domingo de Guzmán, en Ica, para tal fin.

Las autoridades colocarán un grillete electrónico a la madre del ‘El Monstruo’, pero no contará con resguardo policial, medida que fue ampliamente cuestionada.

Además, el juez Roberth Rimachi dispuso que Martina Hernández pague una caución de S/ 5 mil, dividida en cuotas mensuales y cumplir con medidas restrictivas.

La acusada tiene prohibido comunicarse con su hijo y otros imputados en el caso.

Según la Fiscalía, a la acusada de beneficiarse de las extorsiones y cobro de cupos por parte de la organización criminal que lidera su hijo; se le observó caminar por más de una hora días antes de su detención.

El fiscal Leonardo Boff, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste, anunció que apelará el fallo, pues “no existirían pruebas sólidas que acrediten la discapacidad alegada por la imputada”. Dijo que no hay constancia de las supuestas fracturas cervicales señaladas por la investigada.

Detención

Hernández fue detenida en su casa de Ica en posesión de material explosivo y una gran cantidad de dinero en efectivo.