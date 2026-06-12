El siniestro ocurrido, la mañana del último sábado, en dos ferreterías del sector conocido como ´Tacorita´, dejó en evidencia la vulnerabilidad de los bomberos para atender esta clase de emergencia que se suscita en la provincia de Chincha. La base local enfrenta deficiencia en el Equipo de Protección Personal (EPP) y también por el desperfecto mecánico de dos de sus unidades destinadas para el control de incendios.

Sin equipos de EPP

Los hombres de rojo al recibir la señal de alerta acudieron al lugar y mientras todos se concentraban en apagar el fuego, pocos notaron que ellos no tenían buen equipamiento. El traje bomberil con el que cuentan es de segunda, fue donado tiempo atrás por una compañía del exterior. A nivel nacional la última vez que el Estado envió EPP, para la Compañía B38, fue hace dos décadas, evidentemente, deterioradas con el tiempo y uso.

Los bomberos que participaron en la emergencia de la zona comercial de ´Tacorita´, prácticamente, tenían las manos desnudas, expuestas al calor del fuego. Tampoco contaron con mascarilla para protección respiratoria, y mientras sofocaban las llamas fueron inhalando humo, que en un siniestro común afecta, y fue más en este caso que había productos altamente tóxicos como el thinner y otros.

La compañía local aquel día no contó con todas sus unidades contraincendios. El desperfecto mecánico de las autobombas obligó a hacer uso de dos camiones de bomberos antiguos, uno de estos es una reliquia para la estación, ya que, tiene 27 años con ellos, y ese día funcionó y fue vital para sofocar las llamas. Este vehículo también necesita una revisión urgente, pero dadas las emergencias no puede estar parada.

Tras el siniestro hay empresas que se han comprometido en reparar las autobombas. Esto soluciona una parte de las deficiencias, resta por mejorar la estación, y también las prendas de los bomberos: casco, traje, guante, botas y demás. Estas indumentarias son necesarias para que los hombres de rojo sigan participando en combatir los incendios que ocurren cada semana en diversos sectores de la provincia.

EL DATO: En Chincha desde hace unos días se fomentó la realización de una cruzada para apoyar a los bomberos y recién desde ayer se formalizó esta iniciativa a través de una ONG y se convoca a toda la comunidad para sumarse en este gesto a favor de los hombres de rojo.

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