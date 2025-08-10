El Perú y la región Áncash se alistan para la Travesía de Ciclismo de Montaña sin precedentes: la Génesis Inka MTB 2025, donde más de 50 ciclistas provenientes de 9 países se reunirán del 26 al 30 de agosto para emprender un recorrido único iniciando en Chavín de Huantar. Además, participarán en una ceremonia andina antes de cruzar los Andes, desde el Valle del Mosna en la sierra hasta el Valle de Huarmey en la costa.

Los bikers atravesarán la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra, valles costeros y el desierto hasta llegar al océano. En total, recorrerán más de 370 kilómetros en una travesía de 4 días.

La travesía tendrá 5 etapas, siendo la primera un prólogo alrededor de Chavín y las 4 siguientes, rumbo al mar.

Etapa 1. Inicia en el monumento Chavín de Huantar hasta el mirador de Pogog, son 20 km con un aproximado de 700 mts de desnivel positivo.

Etapa 2. Comienza en Chavín y termina en el glaciar Pastoruri, son poco más de 80 km del cruce de la Cordillera Blanca con un desnivel positivo mayor a 2,000 mts.

Etapa 3. Inicia en la ciudad de Recuay a 3,300 m.s.n.m. y termina en el pueblo de La Merced, pasando por la minera Lincuna, tienen un desnivel positivo de 1,300 mts, aproximadamente.

Etapa 4. Va de La Merced a Pampas Grande pasando por la Mina Huinac, el bosque de Pullas Raimondi de Acuashpampa y el poblado de Cajamarquilla, y superar 2 pasos de altura en 60 km y acumular un aproximado de 2,000 mts de desnivel positivo.

Etapa 5. La última etapa es de bajada hacia el mar, desde Pampas Grande hasta Huarmey, sin embargo, a pesar de ser un descenso prolongado, agota los brazos y hay que superar un desierto de más de 20 km contra el viento para poder llegar al mar.

Debido a esta travesía, 50 ciclistas internacionales peregrinarán con ofrendas desde sus hogares para rendir homenaje a la cultura Chavín. Estas ofrendas son recibidas por un brujo andino en una ceremonia en el mismo monumento de Chavín de Huantar.

Así también, pone en valor el Valle del Mosna (Chavín) y el Valle de Huarmey. Según Javier Pulgar Vidal, geógrafo, filósofo e historiador peruano, sustenta que eran los chavines quienes se trasladaban en caravanas de llamas hacia Huarmey, no solo con fines de intercambios y comercio sino para la práctica de una tradición denominada Gormay.

“Esta travesía de ciclismo no solo desafía la resistencia física, sino que también se convierte en un puente entre pasado y presente, conectando a los ciclistas con las rutas sagradas, las costumbres locales y los rituales ancestrales de los antiguos habitantes de la región Áncash“, señala Benjamín Morales, organizador del evento.

Ciclismo de montaña, la Génesis Inka MTB 2025. Foto: Difusión.

Ciclismo de montaña, la Génesis Inka MTB 2025. Foto: Difusión.

Ciclismo de montaña, la Génesis Inka MTB 2025. Foto: Difusión.

La organización de la Génesis Inka MTB 2025 se da en trabajo articulado entre las Municipalidades de Huarmey, Chavín, La Merced y Cajamarquilla, así como Promperú, Marca País, DIRCETUR Áncash, Antamina y CIVA, entidades y empresas claves.