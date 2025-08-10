Este domingo 10 de agosto, a las 11:00 horas, el FBC Melgar se juega más que un partido, pues buscará en Lima un triunfo que lo reenganche en la pelea por el Torneo Clausura 2025. Frente a Sporting Cristal, actual segundo de la tabla, invicto y con su gente en el Estadio Alberto Gallardo, el Dominó necesita de victorias para saltar a los primeros lugares.

DESAFÍO

El plantel llega con la urgencia de sumar de a tres y con la ilusión intacta. Si bien Juan Reynoso asumió la dirección técnica, no estará aún en el banquillo, pero acompañará a la delegación arequipeña en su visita a Lima y desde ahí observar y plantear nuevas estrategias para el siguiente partido con Ayacucho FC.

Los rojinegros llegan a este encuentro, luego de empatar 1-1 ante Juan Pablo II en casa. Luego de superar por 2-1 ante UTC en la primera fecha, no ha conseguido volver a sumar 3 puntos, cayendo ante Cusco FC en la segunda jornada, igualando ante Alianza Atlético y en su último compromiso.

No obstante, con Reynoso guiándolos y por el momento del mando técnico de Víctor Balta, esperan un nuevo impulso futbolístico para revertir resultados. Al momento, Melgar se ubica en el casillero 9 con 5 puntos, mientras que Cristal en el segundo lugar con 10 unidades. Aunque la campaña ha sido irregular, Melgar sabe lo que es vencer a Cristal en partidos clave. El plantel confía en su experiencia, su garra y en que, cuando el equipo se une, es capas de superar.

Por su parte, los “celestes” vienen realizando una campaña favorable en el Clausura y una victoria más los mantendría como protagonistas en la lucha por el título. En este compromiso, se podrían presentar el debut de Cristian Benavente, el chaval, fichaje estelar junto al defensa Luis Abram.

Cabe precisar que el enfrentamiento más reciente entre Melgar y Cristal se dio en marzo en el estadio de la Unsa, donde los rojinegros triunfaron por la mínima diferencia con el solitario tanto de Cristian Bordacahar.

En la terna arbitral estará Edwin Ordóñez como juez principal. Esta temporada ha arbitrado 12 partidos, mostrando 50 tarjetas amarillas y 5 rojas. Además, será la primera vez en el año que arbitre un partido de Melgar, ya que en una temporada anterior también se encargó del duelo entre Cristal y Melgar, donde el rojinegro se impuso por 2-1 y mostró 5 amarillas.

Como primer asistente estará Víctor Escobar, segundo a Guillermo Zavala y cuarto a James Huamani. En VAR a Milagros Arruela y AVAR a Mariana Aquino.

NUEVO JUGADOR

Por otro lado, Melgar ha cerrado un importante fichaje para su plantilla. Se trata de Jhamir D’ Arrigo, quien se convierte en nuevo jugador del equipo rojinegro.

D’ Arrigo se unirá en las próximas horas a los entrenamientos bajo las órdenes de Juan Reynoso para ponerse a punto y defender la camiseta de Melgar.

Jhamir D'Arrigo de vuelta a la Ciudad Blanca al FBC Melgar. Foto: FBC Melgar