Justo y meritorio. Neta superioridad de los quintetos huancaínos en damas y varones en el marco de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDP) sobre los representativos tarmeños, otrora una potencia en el básquet, categoría C que se jugó en La Perla de los Andes.

El Colegio Gelicich de Huancayo logró el título de Campeón Regional Basquetbol damas. En la fase de grupos ganaron así: Gelicich 104 - Concepción 4, Gelicich 78 - San Martin Pangoa 2. En la semifinal Gelicich 80 - Pichanaki 2 y en la final Gelicich 49 - San Vicente de Paúl Tarma 42.

Mientras, el Claretiano de Huancayo en la final venció al Colegio Ágora de Tarma 63 a 41. Huancayo con 47 sobre Pichanaqui con 27 en semifinales. En la primera fase canastearon a Concepción y Pangoa. El quinteto huancaino también se coronó Campeón Regional Basquetbol varones.

Más vale tarde. Al término del partido la I.E. Ágora de Tarma presentó un reclamo, y en la mesa frenó la premiación. El reclamo al fundamentar se basó en la presunta falta de seguro médico actualizado de los jugadores huancaínos. La Comisión Disciplinaria de la DREJ declaró improcedente y ayer en el mismo colegio hicieron entrega de las medallas a los campeones.

Ambos colegios ahora participaran en la etapa macrorregional a llevarse a cabo en Huánuco el 15 de setiembre del 2025.