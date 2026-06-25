Este domingo 28 de junio continúa la primera fase de la Etapa Departamental Junín de la Copa Perú 2026, con 10 electrizantes encuentros.

La Liga Deportiva Departamental de Fútbol de Junín, lanzó la programación de los partidos de la segunda fecha que se jugarán este domingo 28 de junio a partir de las 3:15 de la tarde. Todos todavía con opción de clasificar a la siguiente fase