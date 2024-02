El arquero de Carlos A. Mannucci, Juniors Barbieri, señaló que el plantel está comprometido en revertir este mal momento que viven en el inicio del Torneo Apertura, donde solo han sumado un punto y marchan en la penúltima ubicación.

“Cuando comenzamos el año no pensábamos vivir esta situación. Siempre hemos entrenado con la confianza y seguridad de que íbamos a sacar buenos resultados a lo largo de estos partidos. No se han dado las cosas y los goles que hemos recibido son por errores puntuales. Bueno, no tenemos otra cosa en la cabeza que revertir esta situación, sabemos que lo podemos hacer, estamos convencidos de eso por la calidad de seres humanos y jugadores que tenemos. Queremos salir de esta situación lo más pronto posible”, apuntó.

El cuadro tricolor cayó goleado 0 a 4 ante Sporting Cristal, en el Estadio Mansiche, y marcha en el puesto 17 del Apertura, con apenas un punto.

“Sabemos que tenemos que luchar lo más arriba posible. Estamos en una situación complicada, pero tenemos la confianza, como lo hemos hablado en el camerino, de que podemos sacarlo adelante. Vamos a trabajar el doble”, apuntó.

El plantel carlista no tiene tiempo para descansar y desde ahora se meterá de lleno al choque ante Cienciano, programado para el domingo 3 de marzo, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.