Kevin Quevedo, uno de los llamados a ser figura de la selección peruana sub 23, se quedará con las ganas de disputar el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 de Colombia, el cual otorgará dos cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Y es que la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a través de un comunicado, informó que el jugador de Alianza Lima fue desconvocado por decisión del comando técnico que encabeza Nolberto Solano.

“La Federación Peruana de Fútbol informa la desconvocatoria del futbolista Kevin Quevedo de Alianza Lima, por decisión del comando técnico de la Selección Peruana Sub 23”, se lee en el documento.

Sin embargo, según informó El Comercio, el verdadero motivo por el que fue desafectado el habilidoso jugador del combinado nacional sería “por un acto de indisciplina”.

“El atacante íntimo se presentó a los entrenamientos, sin embargo se le pidió que regrese a su casa al no estar en condiciones de trabajar con sus compañeros. Solano rápidamente convocó a reunión de su comando técnico y la FPF confirmó que Kevin Quevedo no va más en la Sub 23”, detalla el referido diario.

Cabe señalar que Perú integra el Grupo B junto con Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay. La Blanquirroja debutará en el torneo ante Verdeamarelha el 19 de enero.