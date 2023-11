El exarquero de Alianza Lima Leao Butrón, llegó a la ciudad de Huancayo para ser parte de la nueva franquicia de la escuela de fútbol Alianza Lima, que se aperturó en la Incontrastable y también se pronunció sobre el campeón Universitario de Deportes y el incidente ocurrido en Matute, la noche del último miércoles.

“Los dos partidos la U, hay que ser sinceros, jugó mejor que Alianza. Hay que ser leales en admitir eso. Este año Alianza tuvo un gran equipo que quizá las lesiones perjudicando al plantel, con jugadores que no comenzaron jugando (...) Sobre lo ocurrido en Matute, no me puedo pronunciar mucho, porque está en investigación, pero me sentí sorprendido porque no sabía qué es lo que había pasado”, dijo el guardameta.

Sin embargo el referente de Matute, no descartó que para la temporada 2024, Alianza pueda retornar a la senda del triunfo en la Liga 1.

“Para Alianza el próximo año es muy especial, por eso te aseguro que será un buen año. Esperamos y deseamos que salga campeón. Añoro que sea así”, acotó.

Leao dejó los 3 palos en las canchas de fútbol profesional, sin embargo ahora es gerente de Academias del club Alianza Lima, la mañana de ayer acompañó a la academia DR SPORT y el equipo administrativo que aperturaron la primera Sede Oficial de la Academia Alianza Lima .

Mayor informe sobre costos, categorías y fechas de inscripción, puede hacerlo ingresando Alianza Lima Sede Huancayo, a través de redes sociales.