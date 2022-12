Deportivo Pereira salió campeón por primera vez del fútbol colombiano tras vencer en la final a Independiente Medellín. El ‘Aurirrojo’ tuvo a Leonardo Castro como su máximo estrella, pues se convierte en el goleador del equipo y el torneo con 15 anotaciones en 26 compromisos. Aunque, detrás de ese éxito, se esconce una humilde historia.

El atacante pasó por momentos complicados en su infancia y tuvo que trabajar para ayudar a su familia. El jugador laboraba como obrero y recolector de basura, mientras que paralelamente se probaba en distintos clubes, aunque sin suerte. Hasta que en 2014, firmó por Deportivo Pereira tras pasar una prueba y se quedó hasta el 2015.

Luego de sus buenas temporadas, firmó por Independiente de Medellín en 2016 en el que gana el Torneo Apertura y, en dos oportunidades, la Copa Colombia. En 2022, regresa a la ‘Furia Matecaña’ para salir campeón del Torneo de Finalización.

Pese al éxito logrado, Castro mantiene la humildad y esa virtud es reconocida por Lucy Trujillo quien fue compañera de trabajo del deportista en una empresa de aseo. En la previa de la final, ella recordó cuando compartía labores con el jugador.

“Acá está y todos estamos orgullosos de él, de la carrera y de la forma de conseguir estar más allá de ser un operario de aseo. Él hacia lo mismo que nosotros, operación de barrido, volqueta y recolección”, declaró durante una entrevista con Telemedellin.

La emoción de Leonardo Castro tras salir campeón

El futbolista de 30 años dedicó el campeonato a sus seres queridos. “Esto significa sacrificio. Trabajé muy duro para esto. Gracias a Dios se me da la oportunidad y solo me queda agradecerle a mi familia y a esta gran hinchada que me acompañó en todo momento”, señaló en conferencia de prensa.

De la misma manera, se refirió a los incondicionales fanáticos. “Esta hermosa hinchada esperó 78 años por una estrella. Nosotros con la fuerza y la garra que tuvimos en cada partido le pudimos dar una alegría”, mencionó.