Luego del triunfo ante UTC por la Copa Caliente, el conjunto de los “Churres” viene preparándose para enfrentar este domingo al CD Moquegua, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

El partido será a partir de las once de la mañana en el Estadio 25 de noviembre. Los dirigidos por el técnico argentino Federico Urciuoli están mentalizados en hacer una buena performance en esa ciudad.

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CONTENTO

“Donde esté el escudo de Sullana, y estén todos mis jugadores, cada partido será importante para nosotros”, enfatizó el estratega, quien halagó a sus pupilos por la clasificación que se da luego de 21 años, en que en el Estadio Campeones del 36 se disputara en una tanda de penales, en que eliminaron a Universitario de Deportes por la Copa Sudamericana en el 2005..

El técnico ahora ve el próximo partido. Atrás dejó el encuentro ante UTC, en que como entrenador supo implantar una táctica que le dio resultados, pero sobre todo teniendo la confianza y la unidad en el plantel.

También destacó la gran actuación del portero Daniel Prieto, quien atajó tres penales decisivos y que les dio la clasificación a semifinales.

“Esos partidos lo esperábamos liquidar en los 90’, pero se nos complicó un poco, encontramos a un rival que nos apretó y que se defendió bien, pero mis muchachos supieron definir bien en la tanda de penales”, sostuvo.

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BAJAS

Lamentablemente, el equipo ”Churre” se vio afectado con las lesiones del marcapunta derecho Erick Perleche y del volante Juan Delgado, quienes sufrieron lesiones de consideración. Perleche tiene probable fractura del parietal derecho y tendría que dejar de jugar un buen tiempo.

Ahora el técnico optará por su reemplazante, pues su ambición es ganar en Moquegua y seguir conservando el octavo puesto en la tabla acumulada para clasificar a un torneo internacional.