En un partido muy disputado, aunque sin goles, Alianza Atlético se agenció de 1 punto muy importante y subió un peldaño en la tabla de puntuaciones del Torneo Apertura de la Liga 1, al empatar 0-0 con Comerciantes Unidos en el estadio de Cajabamba.

De esta manera los “Churres” siguen conservando la buena racha en los últimos partidos y su técnico Jorge Espejo, regresa satisfecho del accionar de su equipo y en la próxima fecha tendrá al frente al ADT de Tarma, jugando de local en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

INICIO

Interesante primer tiempo donde los “Churres” llevó el ritmo del partido, aunque con poca efectividad en la ofensiva, tan igual como las “Águilas Cutervinas” que a pesar de tener mayor tiempo el balón adoleció de potencialidad.

Fue un parcial donde los arqueros tuvieron poca acción. Los locales con Licao, Palacios y Lastre pudieron hacer poco daño al arco de Diego Melián, mientras Caro, Toledo y Magallanes a pesar de las triangulaciones, los centros eran imprecisos y se disminuía el ataque.

Por la parte de la visita Perleche y Milesi trajinaron mucho, Villegas y Benincasa alternaron bien, más no así Illanes, Lugo y Castro quienes remataban desde fuera del área pero sin conseguir anotar. Canela y Siucho no fueron gravitantes, con centros sin problemas y un Arakaki, que luchó solo por su punta.

UN PUNTO

Para el segundo parcial no cambió el panorama de juego en ambos conjuntos, y a pesar de los cambios no se mejoraron los ataques y en el cuadro del Vendaval, salvo los remates de Guillermo Larios y Jeremy Canela, no llevaron mayor peligro a arco local.

Un partido donde ambos equipos quedaron en deudas para la tribuna, con un partido regular, aunque los sullaneros logran traerse un punto de lares cajamarquinos, una plaza muy difícil, aunque a decir verdad, les faltó su goleador Adrián Fernández.

Aunque Comerciantes Unidos arriesgó, tampoco encontró los espacios necesarios para hacer daño en arco norteño. Sobre el final, de la mano de Magallanes, apretó el acelerador, pero la ansiedad y desesperación les pasó factura y así llegaría el pitazo final del árbitro Alejandro Villanueva, quien no dio tiempo para más.