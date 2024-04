Con un hombre más en el campo desde el primer tiempo, se pensó que Atlético Grau iba a imponer condiciones, pero no fue así y se dejó estar y al final sucumbió por 2-0 ante Alianza Lima en el estadio Nacional, cotejo jugado por la 11° fecha el Torneo Apertura.

El partido fue muy disputado, el equipo de Ángel Comizzo logró que sus pupilos mostrarán un nivel a la altura de las exigencias a pesar de tener bajas importantes como Da Luz, Sandoval y Vivanco.

DESCONCENTRADOS

Luego del termino el encuentro hablaron sus protagonistas, quienes reconocieron la falta de protagonismo de los albos. Uno de ellos el defensa Daniel Franco lamentó la derrota y señaló que se equivocaron y lo pagaron caro.

“Era un partido en el que teníamos que estar concentrados, lamentablemente nos desconcentramos en el primer gol, luego expulsan a Tapia y no reaccionamos. Tratamos de mantener la tranquilidad y hacer nuestro juego, pero nos equivocamos y lo pagamos caro ”, comentó el defensor.

En la expulsión de Renato Tapia, señaló que no era para roja, “no me pareció que era roja, fue una pelota dividida- No sé si influyó o no el árbitro, pero tenemos que pasar la página”.

MIRA ESTO: Joven cataquense sueña con integrar la Selección Peruana de Fútbol

ERRORES

Por su parte el mediocampista albo, Rafael Guarderas, señaló que pensaron que con un hombre más iban a estar a su favor, pero que no fue así.

“Hicimos un buen partido ante Alianza Lima, sin embargo debido a errores propios, nos regresamos a Piura con las manos vacías y eso molesta, ya que siempre intentamos proponer contra cualquier rival”. comentó.

También fue enfático en decir, “con la expulsión pensamos que se iba a tornar más a favor nuestro, pero a los 5′ nos hace gol por un error nuestro. Luego vino el segundo, casi al final del partido y ahora a tratar de reponernos y pensar en nuestro próximo rival, Melgar FC.”.