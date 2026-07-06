El fútbol peruano sufre por la ausencia de nuevos delanteros y Miguel Mostto, quien tuvo un destacado paso a nivel nacional e internacional, explica en qué están fallando los clubes.

La producción de delanteros en Perú es un problema permanente. ¿A qué se debe?

Hay una escasez en la formación de delanteros que se viene arrastrando hace muchos años. La productividad para un futuro es muy pobre actualmente. No le estamos poniendo mucho interés a formar valores que sean fructíferos para un futuro en la selección o para los equipos que participan en torneos internacionales.

Suelen aparecer delanteros que destacan en inferiores, pero luego les cuesta hacerse un espacio en primera división. ¿Qué sucede?

Las cosas van acorde a su edad. También creo que es la falta de trabajo en la psicología deportiva. El jugador, desde la adolescencia, debe tener un trabajo psicológico para llegar muy fuerte mentalmente a las exigencias que hay en primera o segunda división. Con eso, pueden afrontar situaciones de mayor responsabilidad que las que tienen cuando son menores. Hay mucha gente que no llega por esa fragilidad mental que tienen o si llegan en algún momento, duran uno o dos años. Y por no tener la continuidad, se dejan estar y se van perdiendo en el tiempo.

Vemos a Paolo Guerrero y Hernán Barcos, a sus 41 años, haciendo goles. ¿Por qué los delanteros de esa edad siguen rindiendo en el fútbol peruano?

Desde mi punto de vista, Hernán es un delantero que ha pasado por equipos importantes dentro de Sudamérica y ha ganado cosas en lo personal y grupal. Paolo, ya sabemos la calidad de delantero que es, que ha sido y que será mañana más tarde cuando deje el fútbol. Su imagen es algo que los chicos quieren llegar a ser en algún momento. Han mantenido responsabilidad y disciplina deportiva que les ha permitido llegar hasta este momento, porque, ojo, no es solo jugar un partido, hacer dos o tres goles e irte a casa, conformarte con eso y salir en el periódico desde el lunes al miércoles, pues luego te vas a lesionar, vas a cometer errores y vas a quedarte ahí. Creo que pasa también por el conformismo de algunos jugadores de no querer seguir buscando más allá de lo que pueden dar.

Para este año, la FPF aumentó el cupo de extranjeros. ¿Eso también es perjudicial para la aparición de nuevos talentos?

Sí, pienso que ha sido un bloque que perjudica mucho a los chicos que vienen abajo. Siento que la decisión de aumentar los cupos de extranjeros debilita el tema de trabajo de formación o de adaptación de los chicos que vienen de reserva o Liga 3 para tener una oportunidad dentro del fútbol profesional. Esas son decisiones que, prácticamente, empeoran el panorama. No les dan las armas suficientes para que los chicos puedan desarrollarse, destacar y tener un lugar en la Liga 1.

Es posible que la bolsa de minutos vuelva para el próximo año. ¿Es una buena alternativa?

Cuando casi estaba por retirarme, se incorporó la bolsa de minutos. Para mí, es algo muy absurdo. Yo no comparto esa decisión. Siempre he dicho que el fútbol se juega por destacar, por habilidad o por el don que posees, no por una obligación. Ya hemos usado la bolsa y hay equipos que no han podido sostener la cantidad y en un partido alinean casi la mitad con menores para poder completar, pues después les quitan los puntos en la tabla. El fútbol es uno solo: juega el que tiene talento, ganas, trabajo y dedicación. En algún momento también dijeron que deben entrar integrantes de la Sub18 y Sub20 al campo… con talento tendrás que demostrar que puedes estar ahí. Es simple y sencillo.

Finalmente, desde tu experiencia, ¿qué hace falta mejorar en inferiores para producir más talento?

Creo que lo principal es darle la comodidad al jugador. Lo que pasa es que no hay inversión en menores, porque hay chicos que tienen demasiado talento, pero son económicamente frágiles, no tienen la solvencia para trasladarse, desayunar, almorzar o cenar. Ese es el gran problema. Creo que invertir en eso va a ser básico para los muchachos que tienen talento. Además, hay que contratar formadores, observadores, scouting, que verdaderamente tengan el ojo para seleccionar el talento, no seleccionar el favor. Hay muchos que juegan por el favor a un amigo o por amistad y así llegan a Liga 1 o Liga 2. Siento que les hacen daño a los chicos que no tienen el mérito suficiente para estar ahí y el verdadero talento se queda atrás, se conforma con jugar Copa Perú y ser relevante ahí. Como ya no existe la responsabilidad de estar en la profesional, se van perdiendo. Eso no es beneficioso para que el fútbol peruano tenga un realce verdadero.